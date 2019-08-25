التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى يحيل حوافظ معاشات أبريل للمصارف

أكد مدير فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى بسرت، يوسف النواري أن الإدارة المالية بالفرع أحالت حوافظ المعاشات عن شهر أبريل الماضي الأساسية والمعاقين والأرامل والمطلقات للحسابات الجارية لمستفيديها بالمصارف التجارية.

وكشف النواري لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن القيمة الإجمالية للحوافظ المالية للمعاشات الأساسية بالمنطقة تبلغ ثلاثة ملايين و620 ألف دينار.

وأشار إلى أن صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى يقوم حاليًا بتذليل المعوقات التي تواجه مراكز إعادة تأهيل المعاقين ومدارس الصم والبكم ومركز التوحد بسرت من خلال توفير بعض الإمكانات اللازمة لهم.

وأوضح النواري أن هناك عوائق فيما يتعلق بتأخير وصول إمكانات ومستلزمات مثل عربات التنقل والحافظات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في سرت.

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