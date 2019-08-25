القبض على عصابة سودانية لتهريب السيارات في بنغازي

العنوان_بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أمس السبت، تمكنها من القبض على شخصين من دولة السودان يقومان بتهريب السيارات إلى بلدهم الأصلي (السودان).

وكان المتهمان يقودان مركبة آلية كيا نوع “فيستو” عندما قامت عناصر التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي بإيقافهم والتحقيق معهم، قبل اعترافهم بتهريب السيارات المُختارة من قبل أشخاص مُقيمين في السودان عبر منطقة الكفرة الحدودية.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن عناصر التحريات عثروا على أدلة تُثبت تورطهما في تهريب السيارات داخل الهواتف المحمولة الخاصة بهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية