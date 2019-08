المحجوب لبركان الغضب: التفكير في الهجوم على مدينة ترهونة انتحار

خاص المتوسط / حنان منير

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، أن التفكير في الهجوم على مدينة ترهونة هو انتحار.

وقال المحجوب، في تصريح خاص لـ” المتوسط” التفكير في الهجوم على مدينة ترهونة هو انتحار لأي قوة مهما كانت قدرتها لان ترهونة مدينة تملك الزاد البشري وتملك القدرة العسكرية من حيث التسليح والمعدات لحماية المدينة ومن ورائها الأهالي وشباب المدينة المؤيدين لإقامة دولة المؤسسات”.

وأشار المحجوب ، إلى أن ترهونة أكبر مدن ليبية من حيث العدد وامتدادها لكثير من المناطق فالاعتداء على ترهونة يعني النهاية لكل من يفكر في دخولها.

وحذر المحجوب، من أن ” الاعتداء على ترهونة يمكن أن يمتد إلى كل المدن التي يتواجد فيها أبناء المدينة”

وكان المتحدث باسم بركان الغضب، مصطفى المجعي، أكد أنَّ القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تستعد لـ«المعركة الكبرى»، التي ستبدأ بالهجوم على مدينة ترهونة، حسب تعبيره.

وأشار المجعي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه تم تشكيل قوة من أبناء ترهونة تسمى “قوة حماية ترهونة” ستكون في مقدمة اقتحامنا للمدينة.

