داخلية الوفاق: استيراد السيارات غير المطابقة للمواصفات أحد أبرز أسباب حوادث الطرق

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن أبرز أسباب حوادث المرور في ليبيا خلال الفترة الماضية يتمثل في اسـتيراد الـمركبات الآلـيـة ذات الـموصفات غير المـطابقة للـشروط.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن بين أسباب الحوادث أيضا عـدم احـترام سـائق الـمركبة للـقواعد الـمرور والـسرعة الـزائدة والـمتهورة الـتي بـاتت مـنتشرة وخـاصة بـين فـئة الـشباب.

ونشرت الوزارة الإحـصائية الـمرورية لـشهر يونيو لـسنة 2019م, والـمسجلة بـأقسام الـمرور بـمديريات الأمـن بـالمناطق فـقد سـجلت حـوالي 166 حـالة وفـات نـتيجة الـحوادث الـمرورية, وعـدد 200 إصـابة بـليغة, وكـما قـدرت الأضـرار بـحوالي 1946950 مـليون ديـنار لـيبـي.

