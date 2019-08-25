رداً على تهديدات المجعي.. الفاندي: قبائل ترهونة جاهزة لصد أي هجوم

ليبيا – رد رئيس مجلس مشائخ ترهونة صالح الفاندي على تصريح القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم “عملية بركان الغضب” التابعة للرئاسي مصطفى المجعي بشأن الهجوم على ترهونة ، قائلاً :”أبناء قبائل ترهونة على جاهزية كاملة لصد أي هجوم محتمل”.

الفاندي أكد في تصريحات نقلها “المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة” اليوم الأحد أن قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من العاصمة طرابلس ويتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية أما مهمة الدفاع على ترهونة فهذه أوكلت لشباب ترهونة .

المجعي: لا يوجد شخص يحمل إسم الزيقرا بصفوف قوات بركان الغضب

وإختتم الفاندي تصريحه بالقول :”على المجعي أن يأتي لنستقبله بما استقبلنا به أسياده الطليان يوم الشقيقة التاريخي”.

يشار إلى أن القيادي بالمجلس العسكري مصراتة والناطق باسم “عملية بركان الغضب” مصطفى المجعى قد افاد بأن القوات في طرابلس” قوات الوفاق” تحضر لما وصفه بـ”المعركة الكبرى” التي تبدأ بـ”تحرير ترهونة” والقضاء على قوات حفتر وذلك على حسب تعبيره.

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