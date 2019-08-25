“أرقام مُفزعة”.. حوادث المرور تزيد أوجاع ليبيا

تسببت حوادث المرور في شهر يونيو الماضي، في مقتل 166 شخصا، و200 إصابة بليغة، بحسب إحصائية نشرتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد.

وأشارت الإحصائية المسجلة بأقسام المرور بمديريات الأمن بالمناطق إلى الأضرار المادية الناتجة عن حوادث يونيو بحوالي 1.94 مليون دينار ليبي.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحوادث المرورية أصبحت تزداد في ليبيا بالسنوات الماضية، بسبب عدم احترام قواعد المرور والسرعة الزائدة والمتهورة المنتشرة بين فئة الشباب، واستيراد مركبات غير مطابقة للشروط.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن سائق المركبة يتحمل ما نسبته 85 بالمائة من أسباب حوادث المرور، حيث إن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث هي تجاوز السرعة المسموح بها، أو تناول مادة مخدرة أو إرهاق السائق أو نومه، ونقص كفاءة وتجهيز المركبة وشروط الأمن والمتانة بها، وقلة الانتباه والتركيز من السائق، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية غير مستقرة، واستعمال الهاتف النقال.

ودعت “داخلية الوفاق” المواطنين إلى احترام قواعد المرور والالتزام بالسرعة القانونية، وإجراء الفحص الدوري على المركبة للمساهمة في التقليل من الحوادث المرورية.

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