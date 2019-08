المتوسط:

أكد السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، “عمل بلاده على إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد”.

جاء ذلك في رسالة وجهها نورلاند للشعب الليبي عبر فيديو تحدث فيه باللهجة الليبية.

وأشار خلال كلمته إلى أن الوضع في ليبيا لا يسمح بالعمل من داخلها، لذلك فهم مضطرون للعمل من تونس، مضيفا أنه سيتم افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس قريبا.

