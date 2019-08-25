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مناقشة الصعوبات التي تواجه افتتاح كلية للعلوم والآداب ببلدية غدامس 

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

احتضنت قاعة الاجتماعات بالمعهد العالي للعلوم والتقتية ببلدية غدامس، صباح اليوم، اجتماعا ضم رئيس جامعة نالوت، وعميد بلدية غدامس، إضافة إلى عدد من المسؤولين، لمناقشة أبرز الصعوبات والإشكاليات لافتتاح كلية العلوم والآداب ببلدية غدامس.
هذا الاجتماع جاء ضمن وضع الترتيبات الأولية لافتتاح كلية العلوم والآداب ببلدية غدامس خلال العام الدراسي القادم، والاستعداد لبدء الدراسة بالكلية، تنفيذا لقرار وزير التعليم رقم ثمانيمئة وواحد وثمانين لعام ألفين وتسعة عشر، بشأن إنشاء كلية العلوم والآداب ببلدية غدامس تتبع جامعة نالوت.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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