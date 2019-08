المتوسط:

نظم العاملون بالشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية وذلك بميدان الجزائر احتجاجاً على قيام مجموعة بالدخول الى مقر الشركة وإطلاق النار على اثنين من العاملين وإصابتهما بجروح خطيرة.

وأوضح مدير إدارة المشروعات بالشركة العالمية لخدمات الكهرباء( جيسكو) المهندس جمال الشويهدي، أن العاملين يستنكرون ما تعرض له زملائهم من اعتداء، ويطالبون بالقصاص من مرتكبي هذه الاعتداءات .

