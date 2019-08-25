فروع مصرف الجمهورية ببني وليد تشرع في توزيع السيولة النقدية للمواطنين

شرعت فروع مصرف الجمهورية الثلاثة بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، في توزيع السيولة النقدية على المواطنين من عملاء المصرف بعد وصولها الأسبوع الماضي من مصرف ليبيا المركزي في البيضاء شرق البلاد.

وذكر مصدر مصرفي لـ«بوابة الوسط» أن مصرف الجمهورية حدد سقف السحب للمواطنين بـ«1300 دينار» بفرع تينيناي، و800 دينار من فرع بني وليد، و900 دينار من فرع سوف الجين.

وأضاف المصدر المصرفي أن مصرف الجمهورية تسلم الأسبوع الماضي 17 مليون دينار من مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد.

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