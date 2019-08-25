البرغثي: أهالي بنغازي سيتحركون قريباً ضد حفتر ومرتزقته لينهار في طرابلس

ليبيا – إعتقد وزير دفاع الوفاق المعزول على خلفية مجزرة براك الشاطئ العقيد المهدي البرغثي أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ستنهار خلال الأسابيع القادمة خاصة وأن ميزان القوة أصبح في صالح المدافعين عن طرابلس ، معتبراً أن مدة أي معركة لا يمكن التكهن بها.

البرغثي أشار خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في حال دخول قوات حفتر لطرابلس ستستباح بالكامل ، معتقداً أن القوات المسلحة التي أسماها بـ”قوات حفتر” غير منضبطة وأغلب أفرادها من المتطوعين والمجرمين على حد زعمه.

وطالب أهالي المنطقة الشرقية بضرورة إتخاذ خطوة للوراء من أجل أن تكون الكلمة لهم كما يجب على أهالي طرابلس الدفاع عن مدينتهم في هذه المعركة التي وصفها بـ” المصيرية” حسب تعبيره.

وادعى البرغثي بأن تنظيم داعش الارهابي والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لغتهم سواء والسبب وراء ما يحدث بالبلاد حالياً هو العلاج الخاطئ الذي قام به الاخير بمساعدة دولية في بنغازي، وأضاف في الحوار التالي المرفق بأسئلة قناة ليبيا الاحرار التي تبث من تركيا:

قناة ليبيا الأحرار / كيف بدأ لك الوضع الميداني بشكل عام ؟

ج/ القوات المدافعة عن طرابلس أصبح وضعها أفضل من السابق بكثير ففيها قيادة عمليات وخلال الأسابيع الأولى لم يكن هناك من يدعمها أما الآن فهي مدعومة، الكثير من بالشرق والغرب والجنوب يعلمون أنها معركة على السلطة ولم تلتحق بهذه المعركة الظالمة والبعض أصبح يأخذ خطو للوراء لعدم قناعتهم بعدالة المعركة.

قناة ليبيا الأحرار/ هل لا زال معسكر حفتر متماسك بما فيه الكفاية في ظل نسج تحالفات قبلية مع بعض المناطق الغربية في هذه الحرب التي تشن على طرابلس وحالة العجز العسكري هل لا زالت تلاحق قواته ؟

ج/ الوضع تحسن لأسباب قوات الوفاق المدافعة عن طرابلس في الوقت ذاته الوضع بدء يتراجع بالنسبة للقوات الغازية لطرابلس، الشعب بدأ يدرك أنه ليس جيش حقيقي وبأن المعركة ظالمة لذلك حدث تشظي في معسكر قوات حفتر وبدأ أهالي الشرق يأخذون خطوة للوراء لأنهم مقتنعين بأنها ليست معركة وطنية.

قناة ليبيا الأحرار/ كيف يمكن استثمار ذلك بالنسبة لقوات حكومة الوفاق إن كانت قوات خليفة حفتر أصابها الإنهيار؟

ج/ بدون شك ما نسمع به إنهيار حقيقي لقوات حفتر في الأسابيع القليلة القادمة وواضح أنه أصبح ميزان القوة في صالح القوة المدافعة عن طرابلس، مدة أي معركة لا يمكن التكهن بها لكن من خلال الأمور على الارض من الواضح أن قوات حفتر تتجه نحو الانهيار.

قناة ليبيا الأحرار/ فيما يتعلق بمدينة بنغازي التأييد الشعبي على ما كان عليه فيما قبل بالنسبة لحفتر وبالأخص بعد قضية خطف النائبة سهام سرقيوة حتى الآن مصيرها مجهول وقتل أحمد الكوافي و غيرهم ؟

ج/ هذا ما يعطي مؤشرات حقيقية وواضحة أن من أمامنا أو القوة التابعة لحفتر ليست جيش حقيقي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون جيش لأن من يقود هذا الجيش أشخاص مدنيين منهم مجرمين معروفين بالإجرام ككتيبة طارق بن زياد التي شكلت من خريجي سجون.

في حال دخول هذه القوة لطرابلس ستستباح بالكامل لأنه ليس منضبط وأغلبه من متطوعين ومجرمين لذلك من الضروري أن يعلم الشعب أنه بدخولها سنشاهد القتلى بالآلاف ومن الواجب على أهالي الشرق أخذ خطوة للوراء حتى تكون الكلمة لهم وعلى أهالي طرابلس الدفاع عن مدينتهم في هذه المعركة المصيرية.

قناة ليبيا الأحرار/ كيف يمكن إبعاد حفتر اليوم عن المشهد في يوم ما كنتم مع حفتر في المشروع الذي قيل أنه بحجة مكافحة الإرهاب في بنغازي وهناك من إعتبر أن البرغثي كان من ضمن من مكن حفتر وصنعوه قائد ؟

ج/ في الحرب لم أكن مع حفتر و حتى أهلي في بنغازي يعرفون هذا جيداً لأن علاج الإرهاب في بنغازي كان خطأ، العلاج سياسي هو عندما قام بعمليته قام فيها بطرابلس ووجد ذريعة الإرهاب له لكن المعركة في بنغازي كانت سياسية وتعتبر جهوية ودولية وبها طرف ديني لذلك معركة بنغازي إستمرت 4 سنوات.

وأرى أن داعش وحفتر لغتهم سواء حفتر والمعركة معركة سلطة لذلك عندما تمكن الإرهاب في بنغازي نحن في الكتيبة 204 من خرجنا أيام كان حفتر موجود وهارب في المرج، من هيأ للجيش للدخول هو جيش العقيد فرج البرعصي ليس جيش حفتر من دخل بنغازي ودخل بالتنسيق معي فهو لم يكون موجود ولم يعلم شيء.

السبب وراء ماوصلنا له الآن في البلاد هو العلاج الخاطئ الذي قام به حفتر بمساعدة دولية، بنغازي عصية ولا يمكن أن تقبل بالمهزلة القائمة.

قناة ليبيا الأحرار/ نتحدث عن تحالفات قبلية كعادة الطغاة هو التخلص من الحلفاء وهذا ما فعله حفتر مع العواقير من قتل وسجن وعزل ووصل الأمر لاستباحة المنازل، هل تعتقد أن حفتر سيواصل المسير في هذا الطريق ويتخلص من حلفائه؟ وسيكون هناك قبائل أخرى يتخلص منها كالعواقير ؟

ج/ حفتر مخططه واضح في الأيام السابقة سمعنا عن إغتيال خالد بو عميد، حفتر أنا و أبنائي ومن بعدي الطوفان لو دخل لطرابلس أول ما يعود لهم وهم في السجون هم جميع من لديه كرامة حتى مناصرين النظام السابق هم أول من يعودون له.

قناة ليبيا الأحرار/ اليوم هناك أبناء من المنطقة الشرقية يقاتلون ويعتبرون المبررات التي يقدمها حفتر أنها صحيحة وأنهم جاءوا لأخذ حقوقهم من طرابلس والمتحكمون بالمال والذين يعتبرون الوضع أنه جهوي؟

ج/ هذا كلام واقعي وحقيقي حتى من يقاتل في الدفاع عن طرابلس شعروا بالخطر بلادنا لن تستقر إلا حينما تصبح دولة عدالة فلن تهدأ بوجود حفتر لأنه بعد الحروب والدماء التي شهدتها البلاد لا يمكن تأمين ليبيا.

مسألة الإعتمادات والثروة بها جزء كبير من الحقيقة والليبيين كلهم مهمشين سواء من في طرابلس أو بنغازي لكن هناك عدالة غائبة بهذا الأمر.

قناة ليبيا الأحرار/ حفتر تحالف مع مدن عديدة سواء المنطقة الغربية والشرقية وجاء بأبنائهم يقاتلون بالمنطقة الغربية، هل بالإستطاعة تحييد مدن بعينها عن الاستمرار في دعمها لحفتر في هذه الحرب ؟

ج/ بعض الأهالي في عدد من المدن أصبحوا يتراجعون عن موقفهم ويأخذون خطوة للوراء.

قناة ليبيا الأحرار/ لماذا بعض القبائل تصر على إرسال أبنائها لطرابلس ليقاتلوا مع حفتر على الرغم أنهم وصلوا لقناعة أن حفتر يقاتل من أجل أبنائه ومصالحه الشخصية ؟

ج/ هناك أشخاص يظنون أن هذا الموضوع من أجل ليبيا وأمنها وقيام الدولة وجزء كبير تبين له أن الحرب ظالمة ولن تحقق الأمن والإستقرار لذلك منعوا أبنائهم من القتال.

قناة ليبيا الأحرار/ هل يمكن التعويل اليوم على المشائخ والأعيان في المنطقة الشرقية لتغيير الموقف ؟

ج/ دون شك بنغازي والشرق ستقول كلمتها عن قريب وهناك تواصل من قبل أطراف عديدة لأن الظلم أصبح واضح بشكل كبير.

قناة ليبيا الأحرار/ هناك حديث عن تشكيل قوة عسكرية من المنطقة الشرقية ومن المهجرين باستعادة السيطرة على بنغازي ؟

ج/ لا يوجد سيطرة على بنغازي، سواء القيادات في الغرب نعلم أنه ليس لديهم رغبة بإقتحام بنغازي لأن الشرق سيقولون كلمتهم قريباً، الأماكن الموجودة فيها المرتزقة والمعتمد عليهم حفتر لتأمين وإمداده فمن الواجب الوطني لحكومة الوفاف أن يتم الذهاب لهم.

نحن عائدون لا محالة لبنغازي ونعول على أنها لاتقبل بمهزلة حفتر لأنه حينما وثقوا بحفتر من أجل قيام دولة حقيقية دفعوا ثمن باهظ أما أن تضع مجرمين ومدنيين لقيادة الجيش هذه خيانة لشهدائنا الذين ماتوا و ضحوا بأرواحهم حتى تكون ليبيا آمنة كما يريدها الجميع.

وأكد على أن تحرك أهالي بنغازي سيساعد بإنهيار حفتر في طرابلس وفق لتعبيره.

قناة ليبيا الأحرار/ ما تأثير الدول الخارجية في صناعة قرار اجتياح طرابلس لربما المستمر في هذه الحرب ؟

ج/ إذا كانت الدول تظن أن حفتر سيحقق الأمن والإستقرار بعد الدمار والموت والعدوان ستكون واهمة فهذا من المستحيل أن يتحقق وإن كانت تظن هذه الدول أنه سيحقق لها مصالحها فهي واهمة أيضاً لأنه غدر أقرب الأشخاص ومن ساعده.

ونحن نهتم لموقف مصر الشقيقة الت يفترض أن يكون لديها القدرة على وقف حفتر والمساعدة في تحقيق استقرار حقيقي لليبيا، وأعتقد أن الحرب التي قام بها مدعي الكرامة الغرض منها سياسي بحت وليس مكافحة الإرهاب أوغيره.

كلمة أخيرة بالنسبة لأهالي المنطقة الشرقية هناك أشخاص كثيرون لم يأتوا للحرب منهم من تنبه وأخذ خطوة للوراء، نتمنى منهم أن يستمروا في سحب أبنائهم والمقاتلين لأن الكلمة ستصبح لهم في الشرق وفي ذات الوقت أوجه كلمة للمدافعين عن طرابلس بأن ينفروا جميهم لأن دخول حفتر لطرابلس سيأتي بعده إستباحة من سرت لطرابلس لزوارة لذلك أدعوهم للدفاع عن المدينة لمساعدة أهالي الشرق للجلوس على طاولة المفاوضات والوصول لإنتخابات وبعدها لدولة آمنة ومستقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية