المتوسط

ناقش وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، مع المدير التنفيذي لشركة الخدمات العامة طرابلس ومدراء فروع شركة الخدمات العامة للنظافة، ما تعانيه الشركة من نقص توفر مستلزمات الوقود والديزل و نقص في المخصصات المالية و نقص العمالة .

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الأحد خلاله دور الشركة في أداء مهامها رغم الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة طرابلس، الأمر الذي حال دون قيام الشركة بمهامها.

وأكد الطاهر على ضرورة معالجة المشاكل وتذليل الصعاب التي تعاني منها الشركة.

The post وزير “محلي الوفاق” يبحث مشاكل شركة الخدمات العامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية