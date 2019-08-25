لجنة الخارجية النيابية تهنئ السودان بمناسبة توقيع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي

ليبيا – هنأت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بيانًا لها اليوم الأحد السودان بمناسبة التوقيع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي يمهد الطريق للإستقرار والإزدهار في السودان.

اللجنة قالت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه إنها تقدر جيدا دور الأطراف الدولية التي ساهمت في الوصول لهذا الاتفاق التاريخي.

وأكدت اللجنة على أهمية أمن واستقرار السودان لكامل دول المنطقة، مشيرةً إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرص ليبيا على تعزيز العلاقات مع الجانب السوداني في جميع المجالات وبما يعود على البلدين والشعبين بالاستقرار والازدهار.

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