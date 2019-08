المتوسط

شارك المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في اجتماع المجموعة “3+3” المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة لها أن الاجتماع يهدف لدراسة وتقييم الأوضاع الأمنية والمالية في ليبيا.

وكانت مشاركة سلامة في الإجتماع من خلال الخطة التي قدمها لمجلس الأمن في الـ 29 من يوليو الماضي.

The post سلامة يشارك في اجتماع بباريس لتقييم الأوضاع الأمنية والمالية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية