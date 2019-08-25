نازحو مرزق يناشدون الجهات العامة ضرورة تقديم المساعدة لهم

ناشد النازحون من مدينة مرزق جنوب غرب البلاد، الجهات العامة في الدولة الليبية ضرورة تقديم المساعدة اللازمة لهم للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تفاقمت بسبب تردي الوضع الأمني في المدينة الذي تصاعد منذ مطلع أغسطس الجاري.

وقال أحد النازحين لـ«بوابة الوسط» إن النازحين من سكان مرزق فى مناطق الجنوب يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية بسبب قلة الرعاية الصحية وغيرها، مشيرًا إلى أن أغلبهم يقطنون مع أقاربهم أو يقيمون موقتًا في بعض الأماكن التي أعدتها بعض الجهات مثل المدارس والأقسام الداخلية.

وقال أشرف سلامة، أحد النازحين من مدينة مرزق لـ«بوابة الوسط»، إن على مجلس النواب ووزارة الحكم المحلي والجهات العامة أن يقدموا المساعدة للنازحين فى كل المناطق، مؤكدًا أنهم يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة وعليهم التدخل بصورة عاجلة لإنقاذ الموقف.

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وتشهد مدينة مرزق، منذ مطلع الشهر الجاري، اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

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