الشحومي يكشف الوصفات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الليبي

كشف الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية (البورصة) سليمان الشحومي، عن الشروط التي يحتاجها برنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا لإنفاذه وإنجاحه.

وقال الشحومي في ورقة تحليلية بعنوان (الإصلاح الاقتصادي وأشياء أخرى)، خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “يحاول جميع متصدري المشهد من مسؤولين أن يستخدموا الوعود بالإصلاح الاقتصادي باعتبار أنه الطريق الأقرب للتخفيف من معاناة أغلب الشعب الليبي وفِي ظل الاحتقان الشديد من استشراء أخطبوط الفساد والذي ما انفك يتباهى أصحابه بالتظاهر انهم حماة الديار..الاصلاح الاقتصادي في ليبيا قد يكون ممكن إذا توفرت شروطه وظروف إنفاذه ونجاحه، فليس بالإمكان أن نضع روشته بمجموعة من الخطوات المتتابعة ونكتفي بإن ذلك سيحقق الاصلاح المأمول، فلسنا أمام لعبة شطرنج نحركها تبعا لتحركات المنافس أو الخصم، كما أن الحكومات الموجودة على الساحة والمتسببة في الانقسام تحد من قدرة أي برامج إصلاحية وخصوصا إذا اتخذت إجراءات تحد من قدرة تلك الإصلاحات من قبل أحد الأطراف…وأن كانت بعض الخطوات قد تساعد علي تحسين مؤقت للأوضاع العامة ولكن لا يمكن اعتبارها مشروع للإصلاح الاقتصادي، يمكن أن تتحدث مع الجميع عن الاصلاح الاقتصادي والذي سيبقي دوما أسمى أهدافه وغايته هو الرفع من المستوي المعيشي للمواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتنمية النشاط الاقتصادي بكافة اوجهه. ولكن هل نحن بصدد صياغة خطوات أو تحركات لمجموعة من الأدوات للوصول إلى الاصلاح الاقتصادي؟ ام نحن في حاجة الي صياغة الأهداف الكلية للإصلاح الاقتصادي قبل كل شيء؟ وهل سيكون الحل الاقتصادي بليبيا عبر سلسلة مصفوفات من الإجراءات والتحركات الاقتصادية بأنواعها المختلفة تجارية ومالية ونقدية ومصرفية واستثمارية وصناعية وغيرها يتم تطبيقها وفقا لرؤية وأهداف إصلاحية محددة وتوافر حالة من الاستقرار التشريعي والمؤسسي؟ يمكن أن نجلس ونحدد تلك الوصفات اللازمة للمعالجة ويمكن أن تكون دوافعنا ومنطلقاتنا مختلفة وقد تنعكس في أولويات تلك الإجراءات المطلوبة للسير نحو الاصلاح الاقتصادي المنشود”.

وتابع الشحومي، “الاصلاح بطبيعته أمر مستمر ويحتاج إلى إرساء قواعد ثابته يستند عليها تكون مبنية على رؤية واضحة لكل مركب من مركبات الإصلاح الاقتصادي الشامل ويحتاج إلى اتفاق على مبادئ واضحة يعمل الجميع وفقا لها وأولها في تقديري هو مسألة كيف يتم خلق الثروة بالبلاد وكيف يتم توزيعها وانفاقها وما هي مساهمة كافة المكونات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات عامة وخاصة في تمويل هذه الثروة وكيف يعاد توزيعها عليهم جميعا وفقا لمتطلبات واشتراطات واضحة المعالم، فليس النفط هو الثروة الوحيد التي تدار في هذا البلد بل لابد من إعادة تعريف وتحديد ما المقصود بالثروة وكيف يتحقق الدخل منها وما هي مساهمة كل طرف شخص ومجموعة كانت أو مؤسسات خارجية ومحلية عامة وخاصة ومناطق اقتصادية محلية، كل هؤلاء سيكونون معنيين جميعا بتكوين وإنفاق وإدارة الثروة.. كما أن توضيح العلاقات بين الأطراف المشتركة في إدارة الثروة القومية أمر في غاية الأهمية وتحديد مسؤوليات وحقوق كل طرف سيكون في غاية الأهمية كونه يعكس الحوكمة المؤسساتية المطلوبة لإدارة الاقتصاد بشكل عام، فالقطاع العام الذي يعطي افضلية بالإعفاء من الضرائب أو الحصول علي مزايا عينية كالأراضي بدون مقابل او إعفاءات جمركية سيجعل مسالة الاصلاح الاقتصادي مجرد كلام بلا معني ، وبالمثل القطاع الخاص الذي يشتغل اغلبه في الظل و دون تطبيق الالتزامات الواجبة عليه كمساهمة في خلق الثروة القومية عبر سداد الضرائب او الإفصاح المالي علي النتائج المالية او التحايل عبر السيطرة الخفية علي مؤسسات اقتصادية بأيدي عدد محدود ضاربا بعرض الحائط القوانين التي تنظم الملكية و حدودها و الإفصاح عن المجموعات المرتبطة مثلا ، كل ذلك سيضرب أي مشروع للإصلاح الاقتصادي في مقتل ويعيق التقدم المستمر للإصلاح… بدون أدنى شك أن مساحة التحرك الان في ليبيا محدودة جدا على صعيد الاصلاح في ظل العبث الذي تقوم الادارة الحكومية على طرفي الصراع من تعامل مع عمليات الانفاق المصروفات وتحصيل الايرادات وما يتبعها، يصعب تبني برنامج اصلاحي حقيقي وممنهج وما محاولات البعض من المسؤولين في الطرفين بإعلان عن مشروعات قومية واستثمارية ضخمة لا يرقي في تقديري سوي محاولات لذر الرماد في العيون مهما كانت المبررات مقنعة ورنانة. فالحريق مشتعل في كافة ارجاء البلاد وربما سيكون من الحكمة ان نطفي الحريق قبل الحديث عن ترميم السقف الذي سيقع قريبا”.

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