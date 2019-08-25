السيسي: حل أزمة ليبيا يحتاج لإرادة سياسية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى لإرادة سياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة.

وأضاف السيسي في كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، اليوم الاحد، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يضمن استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فقد أكد السيسي على أهمية ضمان عدالة توزيع موارد ليبيا والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.

وأشار السيسي إلى أنها تعتبر من أهم القضايا في المنطقة عند الحديث عن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مبينا أن تفاقم الأوضاع فيها أثر على أمن واستقرار مواطنيها وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، وانتشار الميليشيات المسلحة.

وأكد الرئيس المصري أن الأوضاع في ليبيا تقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة، بما يضمن سلامة الشعب الليبي، ويحفظ له مقدراته وموارده.

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