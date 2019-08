“مواصلات الوفاق” لـ” البعثة الأممية”: بياناتكم حول الهجوم على مطار معيتيقة باهتة

المتوسط:

أكد وكيل وزارة النقل والمواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات ، أنه “تم توثيق جميع الخروقات على معيتيقة والدلائل وتسليمها للبعثة الأممية “.

وأضاف بوشكيوات ، في تصريحات له ، أن ” في كل مرة يتم بها إيقاف حركة الملاحة الجوية يشهد المطار ربكة وتكدس للمسافرين داخل وخارج الصالة وتتأخر الرحلات عن مواعيدها مما يترتب عليه الحاجة إلى إعادة جدولة الرحلات في كل توقيف”.

وأكمل، أن “البعثة الأممية تستخدم مطار زوارة ومعيتيقة في كل رحلاتها بطريقة اعتيادية ويبقى مطار زوارة احتياطي في حال تعرض الآخر للقصف لأن الشروط المفروضة على البعثة في الدول التي تشهد حروب أن يكون هناك مطار احتياطي لها”.

وأوضح، أن ” بيانات وموقف البعثة الأممية مما يتعرض له مطار معيتيقة باهتة ولابد عليهم الضغط لإيقاف الهجوم على المطار”.

