المتوسط:

أكد قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد محجوب، أن “جماعة الإخوان الإرهابية تخوض معركة ضد الشعوب العربية لتنفيذ أجندتها التخريبية”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات له ، أن ” جماعة الإخوان الإرهابية خسرت معركتها في مصر والسودان وليبيا”.

وأوضح المحجوب ، أن “الجيش قرر القضاء على جماعة الإخوان في ليبيا مهما تلقت دعم خارجي”.

The post قيادي بالجيش: جماعة الإخوان خسرت معركتها في مصر وليبيا والسودان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية