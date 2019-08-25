إصابتان خطيرتان باعتداء مسلح على “جيسكو” بطرابلس

نفذ العاملون في الشركة العالمية لخدمات الكهرباء “جيسكو” وقفة احتجاجية في ميدان الجزائر بطرابلس، اليوم الأحد، احتجاجاً على دخول مجموعة أشخاص إلى مقر الشركة وإطلاق النار على اثنين من العاملين وإصابتهما بجروح خطيرة.

ونقلت الشركة العامة للكهرباء عن مدير إدارة المشروعات بـ”جيسكو”، المهندس جمال الشويهدي، قوله إن العاملين المشاركين في الوقفة استنكروا الحادثة وطالبوا بمحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات.

من جهة أخرى، قالت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، إن أحد الخارجين عن القانون تسبب اليوم بفصل الخطوط بمحطة بئر الغنم جهد 220 كيلو فولت التي تغذي محطة هويسة وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة هويسة بالكامل.

وأفاد مدير إدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية المهندس أحمد منصور، أن ذلك الشخص دخل إلى محطة 11/30 كيلو فولت بمنطقة بئر هويسة الواقعة في طريق بئر الغنم التي تتغذى من محطة 220 بئر الغنم، وأطلق النار على أحد المحولات وهدد العاملين هناك، مما تسبب في تفريغ الزيت وفصل الخطوط بمحطة بئر الغنم.

وأشار المهندس منصور إلى أنه تم القبض على ذلك الشخص من قبل مديرية أمن الزاوية وجاري العمل على صيانة المحول لإرجاع التيار الكهربائي للمنطقة.

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