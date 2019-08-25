نازحو مرزق يطالبون الجيش بإعادة الأمن لمدينتهم

أصدر عدد من نازحي مدينة مرزق في سبها بيانا طالبوا فيه قوات الجيش الوطني بالتدخل والسيطرة على المدينة وإعادتهم إلى ديارهم.

ونفى البيان الذي صدر اليوم الأحد، ما تردد في وسائل الإعلام عن عودة العائلات إلى مرزق، واصفين ذلك بأنه “كلام عارٍ عن الصحة”.

وطالب البيان المنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية بتقديم الإغاثة والمساعدات اللازمة للأسر المهجرة من مدينة مرزق والتي بلغت 5000 أسرة، بحسب البيان، مناشدا كافة وسائل الإعلام بنقل الحقيقة من داخل مخيمات النازحين.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قد صرح أن مرزق خالية من الأهالي بعد هجوم المجموعات المسلحة عليها، حيث غادروها نحو سبها وتراغن ووادي عتبة.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، الأربعاء الماضي، أن المجموعات المسلحة قامت بسرقة الممتلكات العامة والخاصة وحرقت منازل المواطنين واستولت على السيارات ومواشي المواطنين ودمرت مزارعهم.

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