من جديد.. المنطقة الجنوبية “بلا كهرباء”

خرجت المنطقة الجنوبية، عن الشبكة العامة للكهرباء بعد فقدان التغذية في دوائر ابونجيم في هون جهد 220 كيلو فوبت، في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد.

وجاء خروج الدوائر نتيجة استجابة أجهزة طرح الأحمال المركبة على دوائر زمزم ابونجيم جهد 220 كيلو فولت للفصل عقب انخفاض التردد على الشبكة العامة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت الخميس الماضي، عن دخول الوحدة الثالثة من محطة أوباري الغازية لأول مرة على الشبكة العامة لتُضاف بذلك 130 ميغا وات جديدة للشبكة بعد فترة تجارب متكررة طيلة الفترة الماضية.

وقالت المحطة إن الوحدة الثالثة دخلت رسميا على الشبكة العامة للكهرباء لتساهم في تخفيف العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين تذبذب الجهد في المنطقة الجنوبية.

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