السيسي: حل الأزمة الليبية يحتاج للإرادة السياسية وإخلاص النوايا

اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا لا يحتاج سوى للإرادة السياسية، وإخلاص النوايا، للبدء في تسوية سياسية شاملة.

وأوضح السيسي خلال كلمته أمام جلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة الدول السبع الكبار الملتئمة في فرنسا، أن أبرز القضايا التي يجب التركيز عليها لحل الأزمة الليبية هي استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية فى إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا