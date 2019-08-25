الجيش يسيطر على بوابة القضامة جنوب مدينة غريان

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، سيطرة القوات المسلحة على بوابة القضامة، جنوب مدينة غريان.

كما سيطرت القوات المسلحة في وقت سابق اليوم على بوابة غوط الريح، جنوب شرقي غريان، وذلك خلال عملية عسكرية محكمة قامت بها الوحدات العسكرية، مدعومة بغطاء من سلاح الجو، ما تسبب في ارتباك وانهيار خطوط دفاع الميليشيات، بحسب شعبة الإعلام الحربي.

وأضاف المركز الإعلامي أن اثني عشر عنصرا من الميليشيات المسلحة لقوا مصارعهم، وجرح أكثر من 20 آخرين، مشيرا إلى أن اثنين من القتلى يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، وهما معمر البودي، وفتحي البودي.

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