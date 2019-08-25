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المحجوب: التفكير في الهجوم على ترهونة انتحار لأي قوة كانت

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، في معرض رده على تهديدات المتحدث باسم ما يسمى بركان الغضب، مصطفى المجعي، قال إن مدينة ترهونة أكبر المدن الليبية من حيث العدد، وامتدادها إلى كثير من المناطق، وأن الاعتداء عليها يعني النهاية لكل من يفكر في دخولها.

وأضاف المحجوب في تصريحات لصحيفة المتوسط، أن ترهونة مدينة تملك الزاد البشري، والقدرة العسكرية من حيث التسليح والمعدات لحماية المدينة، ومن ورائها الأهالي وشباب المدينة المؤيدين لإقامة دولة المؤسسات، محذرا من التفكير في الهجوم على مدينة ترهونة، معتبرا ذلك انتحارا لأي قوة مهما كانت قدرتها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الجوعان يمنى نفسه بسوق العيش مثل بنطبق على غباوة الخوان المفلسين فهم مهزومين فى كل محاور القتال وكل محاولتهم للتقدم يقعوا فى المصيدة وينفق منهم العديد من الجرذان واذا حاولوا ضرب الخطوط الخلفية بدفعوا الثمن اضعافا مضاعفة فعندما ضربوا بطائرة مسيرة مطار الجفرة لطائرة شحن ماذا حدث بعدها تم تدمير جميع الطائرات المسيرة فى كل المطارات وضرب طائرة شحن بما فيها من شحنة سلاح غالية الثمن وعندما تجمعوا جنوب مصراطة استعدادا للهجوم البرى على الجفرة قام الطيران بسحقهم كالصراصير فماذا لو تجمعوا ليفكروا فى ضرب ترهونة بالطبع النتيجة معروفة سيتم سحق اى حشد مليشاوى كالصراصير وهذا متوقع بالطبع لكن بعدها رد الفعل الاكيد من ابطال ترهونة سيكون قطع الطريق بين ترهونة وطرابلس على الاقل اذا لم بطن الرد اقوى بالهجوم على مصراطة وهى فى اضعف حالتها ومكشوفة تماما لنسور الجو لتدمر اى اهداف عسكرية .

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