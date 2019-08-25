المحجوب: التفكير في الهجوم على ترهونة انتحار لأي قوة كانت

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، في معرض رده على تهديدات المتحدث باسم ما يسمى بركان الغضب، مصطفى المجعي، قال إن مدينة ترهونة أكبر المدن الليبية من حيث العدد، وامتدادها إلى كثير من المناطق، وأن الاعتداء عليها يعني النهاية لكل من يفكر في دخولها.

وأضاف المحجوب في تصريحات لصحيفة المتوسط، أن ترهونة مدينة تملك الزاد البشري، والقدرة العسكرية من حيث التسليح والمعدات لحماية المدينة، ومن ورائها الأهالي وشباب المدينة المؤيدين لإقامة دولة المؤسسات، محذرا من التفكير في الهجوم على مدينة ترهونة، معتبرا ذلك انتحارا لأي قوة مهما كانت قدرتها.

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