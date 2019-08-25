الفاندي: ترهونة جاهزة لصد أي عدوان

قال رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، صالح الفاندي، إن أبناء قبائل ترهونة على جاهزية كاملة لصد أي هجوم محتمل،

مؤكدا أن عناصر قوة اللواء التاسع مرابطون في مواقعهم المتقدمة بالقرب من طرابلس، وأنهم يتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية.

هذا وجاءت تصريحات الفاندي ردا على ما أدلى به القيادي بمدينة مصراتة، والناطق باسم ما يسمى عملية بركان الغضب التابعة للمجلس الرئاسي، مصطفى المجعي، بشأن الهجوم على مدينة ترهونة، حيث أشار الفاندي إلى أن ترهونة سوف تستقبله بما استقبلت به أسياده الطليان يوم الشقيقة التاريخي، حسب قوله.

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