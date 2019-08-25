اخبار ليبيا الان

الفاندي: ترهونة جاهزة لصد أي عدوان

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، صالح الفاندي، إن أبناء قبائل ترهونة على جاهزية كاملة لصد أي هجوم محتمل،

مؤكدا أن عناصر قوة اللواء التاسع مرابطون في مواقعهم المتقدمة بالقرب من طرابلس، وأنهم يتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية.

هذا وجاءت تصريحات الفاندي ردا على ما أدلى به القيادي بمدينة مصراتة، والناطق باسم ما يسمى عملية بركان الغضب التابعة للمجلس الرئاسي، مصطفى المجعي، بشأن الهجوم على مدينة ترهونة، حيث أشار الفاندي إلى أن ترهونة سوف تستقبله بما استقبلت به أسياده الطليان يوم الشقيقة التاريخي، حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • رد قوي الله ينصركم ياترهونة لانكم والله على حق ومصراتة التي تدافع علىى ملشيات طرابلس هم على باطل

    رد

  • الجوعان يمنى نفسه بسوق العيش مثل بنطبق على غباوة الخوان المفلسين فهم مهزومين فى كل محاور القتال وكل محاولتهم للتقدم يقعوا فى المصيدة وينفق منهم العديد من الجرذان واذا حاولوا ضرب الخطوط الخلفية بدفعوا الثمن اضعافا مضاعفة فعندما ضربوا بطائرة مسيرة مطار الجفرة لطائرة شحن ماذا حدث بعدها تم تدمير جميع الطائرات المسيرة فى كل المطارات وضرب طائرة شحن بما فيها من شحنة سلاح غالية الثمن وعندما تجمعوا جنوب مصراطة استعدادا للهجوم البرى على الجفرة قام الطيران بسحقهم كالصراصير فماذا لو تجمعوا ليفكروا فى ضرب ترهونة بالطبع النتيجة معروفة سيتم سحق اى حشد مليشاوى كالصراصير وهذا متوقع بالطبع لكن بعدها رد الفعل الاكيد من ابطال ترهونة سيكون قطع الطريق بين ترهونة وطرابلس على الاقل اذا لم بطن الرد اقوى بالهجوم على مصراطة وهى فى اضعف حالتها ومكشوفة تماما لنسور الجو لتدمر اى اهداف عسكرية

    رد