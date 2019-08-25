مؤسسة الاستثمار: تعديلات في أنظمة الشركات والمحافظ بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والحوكمة 

كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار، عن تعديل لبعض الأنظمة الأساسية المتعلقة بالشركات والمحافظ التابعة لها، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

المؤسسة وفي منشور لها أكدت على اعتماد أنظمة أساسية معدلة خلال اجتماعات الجمعيات العمومية التي عقدت اليوم بمقر المؤسسة، لتشمل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمحفظة الاستثمارية الطويلة المدى، إضافة إلى محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

هذا وأوضحت المؤسسة أن هذا التعديل سيؤدي إلى الارتقاء بمستويات الأداء الإدراي والاستثماري للمؤسسة وشركاتها التابعة لها، كما أنه سيتيح الفرص أمام كافة الليبيين للمشاركة في إدارة صندوقهم السيادي من خلال الترشح لشغل عضويات مجالس الإدارة للشركات التابعة للمؤسسة والمحافظ، بأكبر قدر ممكن من العناصر ذات الكفاءة.

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