عجز في التوليد بعد خروج وحدتين بمحطة شمال بنغازي

أفادت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، بحدوث عجز في التوليد بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، نتيجة خروج مفاجئ للوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء، ربيع خليفة، إن خروج الوحدتين جاء نتيجة أعطال مختلفة، حيث خرجت الوحدة الخامسة بسبب عطل في منظومة تشغيل التوربينة، فيما خرجت الوحدة السادسة بعد ظهور إشارة إنذار حريق على المحول الخاص بها.

وأضاف خليفة أن العمل جار من قبل مهندسي المحطة لإرجاع الوحدتين للعمل.

وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن خروج الوحدتين تسبب في عجز قيمته ستمئة وثلاثون ميجاوات، ما أدى إلى طرح الأحمال ما بين سبع وثماني ساعات على امتداد المنطقة الشرقية، بحسب النشرة الصادرة عن التحكم الجهوي الشرقية.

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