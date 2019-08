المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إظلام تام في المنطقة الشرقية من الكوارشة إلى طبرق.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إن ” الإظلام جاء نتيجة لفصل خطي الكوارشة قمينس وخروج محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة وجاري العمل على إعادة تشغيل محطة شمال بنغازي”.

