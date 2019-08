“السيسي” يبحث مع ” ميركل” سبل تحقيق التسوية السلمية للأزمة الليبية

المتوسط:

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد، مع المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة “بياريتز” الفرنسية.

وشهد اللقاء كذلك التباحث حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، مثل سبل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتطورات الأوضاع السياسية في عدد من دول المنطقة، وعلي وجه الخصوص القضية الليبية، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى حول سبل تحقيق التسوية السلمية ومكافحة الإرهاب في ليبيا”.

وأعربت المستشارة الألمانية عن حرص بلادها للتنسيق المكثف مع مصر فيما يتعلق بالملفات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط.

