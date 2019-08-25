طرح أحمال لخروج وحدتين بمحطة كهرباء شمال بنغازي

بنغازي-العنوان

أدى خروج مفاجئ بالوحدة الخامسة والسادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي اليوم الأحد إلى حدوث عجز في التوليد بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وأرجع المتحدث الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، السبب وراء خروج الوحدتين لحدوث أعطال مختلفة.

وأفاد خليفة، أن الوحدة الخامسة خرجت عن الخدمة بسبب عطل في منظومة تشغيل “التربينة” أما خروج الوحدة السادسة؛ فيرجع لظهور إشارة إنذار حريق على المحول الخاص بها.

وأوضح، أن خروج الوحدتين تسبب في عجز في التوليد بقيمة 630 ميغاوات، الأمر الذي أسفر عن طرح بالأحمال لمدة 7 إلى 8 ساعات على امتداد المنطقة الشرقية.

وأكد خليفة، أن العمل جار من قبل المهندسين والفنيين بمحطة كهرباء شمال بنغازي لإرجاع الوحدتين إلى العمل من جديد.

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