أكد العميد خالد المحجوب، المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش” أن ” عددا من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب وصلوا إلى مطار مصراتة الليبي عبر طيران الأجنحة المملوك للإرهابي عبد الحكيم بلحاج”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات له، أن ” بلحاج يساعد في نقل الإرهابيين الأجانب إلى طرابلس للمشاركة في صفوف الميليشيات في حربها ضد الجيش”.

