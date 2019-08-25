“بلدي مرزق”: المدينة تشهد صراعا بين الأهالي والمجموعات التشادية

المتوسط:
قالت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير، إن ” الخلاف القائم في المدينة لا يمكن أن يحل عبر فتح المسارات الاجتماعية وعقد اللقاءات وإدخال الوسطاء بين الأطراف “.
وأضافت بشير، خلال تصريحات لها، أن ” المدينة تشهد صراع بين الأهالي وبين المجموعات التشادية التي دخلت المدينة”.
وأوضحت بشير، أنه ” من الضروري إرسال لجان لتقصي الحقائق والوقوف على صورة ما حصل لأحياء المدينة من أجل إثبات وجود الجماعات التشادية”.
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