“بلدي مرزق”: المدينة تشهد صراعا بين الأهالي والمجموعات التشادية

قالت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير، إن ” الخلاف القائم في المدينة لا يمكن أن يحل عبر فتح المسارات الاجتماعية وعقد اللقاءات وإدخال الوسطاء بين الأطراف “.

وأضافت بشير، خلال تصريحات لها، أن ” المدينة تشهد صراع بين الأهالي وبين المجموعات التشادية التي دخلت المدينة”.

وأوضحت بشير، أنه ” من الضروري إرسال لجان لتقصي الحقائق والوقوف على صورة ما حصل لأحياء المدينة من أجل إثبات وجود الجماعات التشادية”.

