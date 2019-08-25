اخبار ليبيا الان

“بلدي مرزق”: المدينة تشهد صراعا بين الأهالي والمجموعات التشادية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قالت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير، إن ” الخلاف القائم في المدينة لا يمكن أن يحل عبر فتح المسارات الاجتماعية وعقد اللقاءات وإدخال الوسطاء بين الأطراف “.

وأضافت بشير، خلال تصريحات لها، أن ” المدينة تشهد صراع بين الأهالي وبين المجموعات التشادية التي دخلت المدينة”.

وأوضحت بشير، أنه ” من الضروري إرسال لجان لتقصي الحقائق والوقوف على صورة ما حصل لأحياء المدينة من أجل إثبات وجود الجماعات التشادية”.

The post “بلدي مرزق”: المدينة تشهد صراعا بين الأهالي والمجموعات التشادية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك