وصول حافلات “مشروع النقل” إلى طرابلس

أعلنت شركة السهم للنقل العام، الأحد، وصول الحافلات التي ستعمل في مشروع لنقل الركاب في طرابلس.

وقالت الشركة بصفحتها في “فبسبوك”، “وصلت إلى أرض الوطن الحافلات الخاصة بشركة السهم وتم استخراجها من الميناء اليوم.. ترقبوا الإعلان عن موعد التشغيل التجريبي والمسارات الأولى التي سيتم تشغيلها خلال الأيام القادمة”.

وكان مدير عام شركة السهم أبوبكر القرمان قال لـ218 في وقت سابق إن آلية عمل الحافلات داخل طرابلس ستكون عبر محطات شبكية المسافة بينها 500 متر، وأن المحطة المركزية تقتصر على أعمال تنظيف الحافلات وصيانتها.

وأوضح أن الخطوة الثانية ستكون في مدينة بنغازي عبر شركة مستقلة يشرع الآن في تأسيسها تمهيدا لإطلاق مشروع مماثل.

وكانت وزارة المواصلات والنقل في حكومة الوفاق أعلنت أن الحافلات ستصل آخر هذا الشهر وأن تشغيلها سيبدأ بداية أغسطس المقبل عبر أربعة مسارات رئيسية في طرق طرابلس.

يشار إلى أن الشركة، المملوكة لرجال أعمال ومؤسسات وشركات بينها الشركة الليبية للاستثمار، أوضحت في وقت سابق أنها تعاقدت مع شركة “كينج لونغ” الصينية لشراء 140 حافلة ليتم تشغيلها على مرحلتين في مدينتي طرابلس ومن ثم مدينة بنغازي.

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