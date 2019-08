اجتماع سداسي دولي حول في ليبيا بفرنسا بمشاركة “سلامة”

المتوسط:

كشفت السفارة الفرنسية في ليبيا أن باريس عن عقد اجتماع سداسي دولي حول ليبيا لدراسة وتقييم الأوضاع الأمنية والمالية في ليبيا بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من طرابلس غسان سلامة.

وأوضحت السفارة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن “الاجتماع ضم دول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا والإمارات ومصر بحث الخطة التي قدمها سلامة لمجلس الأمن في إحاطته بالجلسة التي عقدت في 29 يوليو الماضي”.

