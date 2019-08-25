عقيلة صالح يلتقي وفدا من بلدية الشويرف

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مقر إقامته في مدينة القبة وفداً من حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف.

ووفق بيان للمجلس، فقد تناول اللقاء احتياجات بلدية الشويرف في كافة القطاعات، والتطورات التي تشهدها المدينة بالفترة الأخيرة والتي تتطلب الاستمرار في الدعم من مجلس النواب.

وثمن الوفد في كلمته دور مجلس النواب باعتباره الجهة الوحيدة الشرعية بالبلاد والحكومة المنبثقة عنه.

من جهته رحب رئيس مجلس النواب بالوفد مثنياً على دور الوطنيين في كافة أنحاء البلاد للنهوض بالوطن وصولاً لدولة القانون والمؤسسات، حسب وصفه.

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