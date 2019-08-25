تجدد معاناة الجرحى والمرضى الليبيين بألمانيا

تجددت المشاكل ومعاناة المواطنين الليبيين في الساحة الألمانية من جرحى حرب ومرضى ومرافقين مع الملحق الصحي التابع للسفارة الليبية في العاصمة الألمانية برلين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً في أوضاع وصفوها بالصعبة أمام السفارة للمطالبة بحقوقهم المرصودة لهم من قبل الدولة الليبية.

وأفادت مصادر أن الملحق الصحي استلم المخصصات المالية وأنكرها ماجعل الكثير من المرضى ينامون في الشارع وبمعيتهم نساء وأطفال في أوضاع وصفت بالمزرية.

وشكك مصدر خاص لـ218 بما تداولته بعض الصفحات بقوله إن هؤلاء ربما جرحى إحدى الجهات التي لا تتبع الجرحى والمرضى المقيدين لدى الملحق، مبينا أن الوضع مستقر ويبدو أنه هناك تعديلات جديدة تحدث في السفارة، ضمنها تغيير القائم بالأعمال الحالي الذي طالته شبهات فساد، متوقعا تحسن الأوضاع خلال الأسابيع المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية