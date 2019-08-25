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تجدد معاناة الجرحى والمرضى الليبيين بألمانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجددت المشاكل ومعاناة المواطنين الليبيين في الساحة الألمانية من جرحى حرب ومرضى ومرافقين مع الملحق الصحي التابع للسفارة الليبية في العاصمة الألمانية برلين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً في أوضاع وصفوها بالصعبة أمام السفارة للمطالبة بحقوقهم المرصودة لهم من قبل الدولة الليبية.

وأفادت مصادر أن الملحق الصحي استلم المخصصات المالية وأنكرها ماجعل الكثير من المرضى ينامون في الشارع وبمعيتهم نساء وأطفال في أوضاع وصفت بالمزرية.

وشكك مصدر خاص لـ218 بما تداولته بعض الصفحات بقوله إن هؤلاء ربما جرحى إحدى الجهات التي لا تتبع الجرحى والمرضى المقيدين لدى الملحق، مبينا أن الوضع مستقر ويبدو أنه هناك تعديلات جديدة تحدث في السفارة، ضمنها تغيير القائم بالأعمال الحالي الذي طالته شبهات فساد، متوقعا تحسن الأوضاع خلال الأسابيع المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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