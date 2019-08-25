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استكمال مشروع قاعدة البيانات لبلديات الجنوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتظمت في عدد من بلديات الجنوب فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع الرابطة الوطنية للمجالس البلدية حول قاعدة البيانات في عدد من البلديات استكملت من خلالها الفرق المشكلة من قبل الرابطة أعمالها في بلديات وادي البوانيس وبنت بية والقرضة الشاطئ.

وتم اختيار هذه البلديات ضمن المشروع المبرم والمتفق عليه مع المعهد الجمهوري الدولي حيث كانت النتائج إيجابية –حسب ماورد في الصفحة الرسمية للرابطة- بالنسبة للفريق من حيث سهولة التعامل وحسن الاستقبال ومصداقية العمل والرغبة في التطوير وغيره من أسباب دعم الإدارة المحلية وإنجاحها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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