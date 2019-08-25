استكمال مشروع قاعدة البيانات لبلديات الجنوب

انتظمت في عدد من بلديات الجنوب فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع الرابطة الوطنية للمجالس البلدية حول قاعدة البيانات في عدد من البلديات استكملت من خلالها الفرق المشكلة من قبل الرابطة أعمالها في بلديات وادي البوانيس وبنت بية والقرضة الشاطئ.

وتم اختيار هذه البلديات ضمن المشروع المبرم والمتفق عليه مع المعهد الجمهوري الدولي حيث كانت النتائج إيجابية –حسب ماورد في الصفحة الرسمية للرابطة- بالنسبة للفريق من حيث سهولة التعامل وحسن الاستقبال ومصداقية العمل والرغبة في التطوير وغيره من أسباب دعم الإدارة المحلية وإنجاحها.

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