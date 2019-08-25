أوضاع صعبة لنازحي مرزق في وادي عتبة

أدلى الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي وادي عتبة محمد المهدي، بتصريح لـ”218″ تحدث فيه عن آخر المستجدات عن أوضاع النازحين من مدينة مرزق ممن لجأوا إلى قرى وبلدات وادي عتبة.

ووصف المهدي أوضاع النازحين الصحية بالصعبة، فالكثير منهم يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكري، وبعضهم يعاني من تخثر في الدم.

ودعا المهدي كافة جهات الاختصاص في قطاع الصحة على مستوى الوطن بتقديم الدعم الإضافي لمساعدة النازحين طبيا.

وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي وادي عتبة إلى مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن مشكلة المرضى وهي الأعداد الكبيرة من الأطفال والرضع الذين بحاجة ماسة وعاجلة للرعاية الصحية.

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