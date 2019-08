باحث سياسي: قطر وتركيا يستخدمان عبد الحكيم بلحاج للاستيلاء على النفط

المتوسط:

أكد أحمد عطا، الباحث في الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط بلندن، أن ” عبد الحكيم بالحاج يقوم بإعادة صناعة المليشيات في ليبيا بتعليمات من قطر، للاستيلاء على النفط الليبي”.

وأضاف عطا، في تصريحات له، أن ” المخابرات التركية اختارت عبد الحكيم بالحاج لإعادة صياغة ونشر وتأهيل المليشيات بدعم وتنسيق كامل من مليشيا “فجر ليبيا” الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية ومجلس شوري إرهابيي درنة”.

وأكمل عطا، أن “بلحاج تواصل سراً أثناء تنقله ما بين قطر وتركيا بقيادات مليشيات مصراتة لمواجهة الجيش الوطني الليبي، وتقابل عدة مرات مع مسؤولين في قطر لتنفيذ مخطط يهدف إلى تمكين حكومة الوفاق من السيطرة على الممر المائي بالمتوسط ما بين ليبيا وقبرص واليونان ومصر”.

