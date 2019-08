المتوسط:

أكد رئيس بوركينا فاسو، روك كابور، أنه ” من الصعب فصل قضية الإرهاب في الساحل الإفريقي عن الأزمة الليبية.

وأضاف رئيس بوركينا فاسو، في تغريدة له ، أن ” تحقيق الأمن في العالم يبدأ من منطقة الساحل”، داعيا قادة مجموعة السبع إلى تبني موقف واضح لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

