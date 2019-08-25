أهالي بدر يتوافدون لاستلام منحة أرباب الأسر

شرع مصرفا الجمهورية فرع بدر، وشمال إفريقيا بالصيعان صباح الأحد في صرف منحة أرباب الأسر.

وتوافد المواطنون في بدر ومن مختلف المناطق ممن يمتلكون حسابات جارية في هذه المصارف لتقديم المستندات المطلوبة ولتحويل القيمة المطلوبة لحساباتهم كلا حسب عدد أفراد عائلته، إلا أن تغيير بعض الإجراءات وفرض متطلبات جديدة أثار حفيظة بعض المواطنين.

ورصدت كاميرا “218” سير العمل بشكل جيد وسلس، كما عبر المواطنون عن ارتياحهم لتعاون العاملين بالمصرف وسرعة إتمام الإجراءات والحصول على البطاقات المصرفية بكل يسر.

وإن كانت المنحة ستخفف قليلا من وطأة الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الليبيون منذ عدة سنوات إلا أنها لا تعد حلا جذريا للأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم، وذهب البعض إلى القول إنها تعد استنزافا لرصيد البلاد من العملات الأجنبية.

ويرى المواطن البسيط في المنحة، مساعدة له لمواجهة أعباء الأزمة المزمنة وفسحة لتوفير بعض الاحتياجات الضرورية خصوصا مع إقبال موسم العودة إلى المدارس وما يحتاجه من متطلبات.

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