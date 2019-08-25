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مخاوف من “كارثة وشيكة” في طبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنذر الظروف الحالية في محطة تحلية المياه في طبرق بكارثة وشيكة ما لم تتدارك الجهات المعنية الموقف بشكل عاجل.

وتعاني مدينة طبرق من مشكلة في مياه الشرب بعد أن أعلن العاملون في محطة تحلية المياه الوحيدة في المدينة عن أوضاع كارثية في المحطة بسبب غياب الصيانة وانتهاء العمر الافتراضي لها.

وتعتبر مشكلة المياه في طبرق ليست وليدة اللحظة بل إن سكان المدينة يعانون منها منذ زمن بعيد، وطالبوا عدة مرات بتدخل الجهات الرسمية لحلها.

ولم تلق المناشدات آذانا مصغية لتجعل من الكارثة قائمة ومن المواطنين في قلق مستمر من انقطاع شريان الحياة عن المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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