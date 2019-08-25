اجتماع الدول السبع يبحث مقترح سلامة لوقف إطلاق النار والعودة للحوار في ليبيا

أعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا أن باريس استضافت اليوم الأحد اجتماعا سداسيا دوليا حول ليبيا لدراسة وتقييم الأوضاع الأمنية والمالية في ليبيا بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من طرابلس غسان سلامة.

وأوضحت السفارة عبر حسابها بموقع تويتر أن الاجتماع الذي ضم فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا والإمارات ومصر بحث الخطة التي قدمها سلامة لمجلس الأمن في إحاطته بالجلسة التي عقدت في 29 تموز/يوليو الماضي،بحسب موقع”بوابة الوسط”الإخباري الليبي.

وفي إحاطته، جدد سلامة التحذير من اتساع النطاق الجغرافي للعنف في ليبيا، وأكد الحاجة الملحة لحشد الدعم الدولي من أجل وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات لاستئناف العملية السياسية.

وتشهد ليبيا صراعا مسلحا بين مايسمي بالجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا