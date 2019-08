المتوسط:

أكد آمر محاور عين زاره ووادي الربيع التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري، أن ” دخول قوات الجيش للعاصمة طرابلس قادم لا محالة”.

وأكمل المنصوري، في تصريحات له، أن ” دخول الجيش طرابلس مسألة الوقت لأننا نحتاج إلى بعض الترتيبات لا أكثر”.

وأضاف المنصوري، أن ” دخول الجيش درابلس هدفه تأمين الممتلكات العامة والخاصة، وبسط الأمن في كل ليبيا”.

