افتتاح أول نقطة مبيعات لشركة «لبييانا» في سرت

افتتحت شركة ليبيا للاتصالات، الأحد، أول نقطة مبيعات لخدمات الهاتف المحمول بحضور عدد من المسؤوليين المحليين ومسؤولي شركتي بريد ليبيا ولبييانا وعدد المهندسيين والفنيين العاملين بقطاع الاتصالات بسرت وعدد من وسائل الإعلام المختلفة.

وقال المهندس سالم على الغزال لـ«بوابة الوسط»، إن «من بين الخدمات اليومية التي ستقدم للمشتركين من خلال نقطة المبيعات استخراج بدل فاقد شفرات واستخراج شفرات جديدة وإدخال وربط الرقم الوطني الخاصة بمنحة أرباب الأسر على شفرة لبييانا ونقل الملكية والتحويلات».

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