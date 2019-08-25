مصادر خاصة تكشف أبرز التطورات الميدانية في غريان

ذكرت مصادر بمنطقة الجبل الغربي، أن الجيش الوطني سيطر على بوابة غوط الريح، وأن الأنباء التي تفيد انسحاب الجيش من البوابة، لا صحة لها، وهدفت لرفع المعنويات لدى معسكر حكومة الوفاق.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، في وقت سابق يوم أمس، أن قوات الجيش الوطني، سيطرت بشكل كامل على بوابة غوط الريح، على مشارف مدينة غريان، وشارك في عملية السيطرة سلاح الجو، الذي نفّذ ضربات على مواقع تابعة للوفاق.

وأكدت مصادر خاصة لـ218، أن مفرزة من اللواء التاسع، ألقت القبض على أحد قيادات الوفاق “ناصر اشطيبة”، آمر محور غريان في حكومة الوفاق.

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