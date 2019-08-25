بلدية طرابلس المركز تعلن وصول الدفعة الأولى من الحافلات

أعلنت بلدية طرابلس المركز، وصول الدفعة الأولى من الحافلات إلى المدينة، ومن المتوقع البدء في تشغيل الخط التجريبي الأول منتصف شهر سبتمبر.

وتعمل بلدية طرابلس، على احتواء أزمة السير الخانقة في العاصمة، عبر توفير الحافلات المتخصصة والتابعة للجهات الحكومية، لسدّ فراغ الذي تعاني منه عدة مناطق في طرابلس.

وأظهرت صور نشرتها البلدية، عددا من الحافلات، بالقرب من مقر بلدية طرابلس المركز.

واستقبل أهالي العاصمة، خبر وصول الحافلات بالفرح، وهُم يطمحون أن تساهم هذه الخطوة في معالجة الأزمة المرورية الخانقة في العاصمة.

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