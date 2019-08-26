وصول جهاز للرنين المغناطيسي إلى مركز بنغازي الطبي

أفادت مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، حصول المركز، على جهاز رنين مغناطيسي، بأحدث التقنيات، وأن العمل على تركيبه يستغرق مدة عشر أيام.

وأوضحت عريبي، أن الجهاز سيتم تشغيله واستقبال الحالات المرضية، في الفترة الصباحية والمسائية بالمركز.

وأشارت مدير عام مركز بنغازي الطبي، أن صيانة البرج الخامس بالمركز تمت بنجاح، وأن صيانته من الأضرار التي لحقت به، انتهت بشكل كامل، وسيتم طلائه وتجهيز بعض الإمكانيات الطبية واللوازم الصحية، عند توفيرها في مدة ثلاثة أسابيع.

وأضافت العريبي، سيتم فضل أمراض الدم عن الأورام في المركز، وسيصبح الدور الخامس لإيواء مرضى أمراض الدم، والسادس لإيواء مرضى الأورام.

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