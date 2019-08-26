اخبار ليبيا الان

الليبية للاستثمار تناقش تعديل أنظمتها الأساسية ومبادئ الحوكمة لشركاتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت الجمعيات العمومية للمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، اجتماعاتها العادية وغير العادية، في طرابلس، مع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والمحفظة الإستثمارية طويلة المدى ومحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، الإجتماعات العادية مناقشة تقرير النشاط خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، ومناقشة اعتماد النظام الأساسي للشركات، في ظل توجه المؤسسة الليبية للإستثمار لتطبيق مباديء الحوكمة لشركاتها ومتابعة تنفيذها.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار، قد أصدرت بيانها بشأن تعديل الأنظمة الأساسية للشركات و المحافظ الإستثمارية وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك